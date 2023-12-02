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        Erzincan ve Kars'ta kasım ayındaki denetim ve operasyonlarda 355 kişi yakalandı

        Erzincan ve Kars'ta, güvenlik güçlerince kasım ayında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 355 kişi yakalandı, 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:21
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        Erzincan ve Kars'ta kasım ayındaki denetim ve operasyonlarda 355 kişi yakalandı
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        Erzincan ve Kars'ta, güvenlik güçlerince kasım ayında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 355 kişi yakalandı, 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında kasım ayında 71 asayiş, 14 kabahat, 63 takibi gereken, 5 kaçakçılık, 7 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 5 siber ve 2 terör olayı olmak üzere meydana gelen 167 olayın 165'i aydınlatıldı.

        Asayiş faaliyeti ve uygulamalarında, 338 bin 829 kişi ile 13 bin 710 aracın sorgulaması yapıldı, 115 aranan şüpheli yakalandı ve kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu, 2 av tüfeği ve 2 kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

        PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Trafik uygulamalarında ise 15 bin 106 aracı kontrol eden ekipler, 41 bin kişinin sorgulamasını yaptı. Bu uygulamalarda, 241 araç ve şahıs hakkında 301 bin 115 lira cezai işlem uygulandı, 1 aranan araç, 2 aranan şüpheli yakalandı, 3 alkollü araç kullanan sürücünün ehliyeti geri alındı, 48 araç trafikten menedildi.

        Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti uygulamalarında ise 3 göçmen kaçakçılığı ve 4 yasa dışı bulunma olayına müdahale eden ekipler, 7 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yaptı, 1 kişi tutuklandı, bu olaylarda 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında da 630 sosyal medya hesabını inceleyen ekipler, 28 suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yaparak 8 müstehcen içerikli ve 461 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu 469 internet sitesinin erişime engellenmesini sağladı.

        Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda da gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 450 paket bandrolsüz sigara ve 1 el dedektörü ele geçirildi.

        - Kars

        Kars'ta da polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetim ve operasyonlarda arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 238 kişi yakalandı.

        116 bin aracın sorgulandığı denetimlerde 21 araç trafikten menedilirken, kural ihlali yapan 99 araca 176 bin 993 lira ceza uygulandı.

        Kaçakçılık faaliyetlerin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ise 60 gram sentetik uyuşturucu, 53 ruhsatsız tabanca, 72 bin 400 makaron, 280 paket kaçak sigara, 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt, 1 kilo 664 gram eroin, 77 uyuşturucu hap ele geçirilirken 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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