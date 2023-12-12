Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Uygulama kapsamında ekipler, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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