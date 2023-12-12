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        Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:15
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        Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Uygulama kapsamında ekipler, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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