Erzincan'da düştüğü banyoda mahsur kalan kadını ekipler kurtardı

Erzincan'da evinin banyosunda düşerek mahsur kalan, 3 gündür haber alınamayan kadın ekiplerce kurtarıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi 254 Sokak'ta oturan N.İ'den (68) 3 gündür haber alamayan çocukları, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşular, kapının kilitli olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu iletti.

Polis gözetiminde kapıyı kıran itfaiye ekipleri, N.İ'nin banyoda yerde yattığını gördü.

N.İ, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yalnız yaşayan N.İ'nin eşinin Kıbrıs'ta şehit olduğu, 3 çocuğundan ikisinin İstanbul'da oturduğu, birinin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

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