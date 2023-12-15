Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ele geçirildi

Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerde 4 şüphelinin ikametine operasyon yaptı.

İkametlerde yapılan aramalarda 50 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.