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        Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ele geçirildi

        Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:58
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        Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ele geçirildi
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        Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerde 4 şüphelinin ikametine operasyon yaptı.

        İkametlerde yapılan aramalarda 50 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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