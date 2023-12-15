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        Erzincan'da "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi

        Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:46
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        Erzincan'da "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türk İnternet Medya Birliği ve Karadeniz Haber Ajansı Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası konuyla ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.

        Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, teknolojideki değişim ve dönüşümden bahsetti.

        İnternetle bilgiye ulaşmanın maliyetinin olmadığını ifade eden Aydoğdu, "Eskiden Erzincan‘da mahalledeki esnaflar, rekabet etmek zorundaydı. Öğrenciler de okulundaki öğrencilerle rekabet etmek zorundaydı. Mahalledeki ayakkabıcı ya bu rekabete ayak uyduracak ya da yok olup gidecek. Şimdi etrafınıza bakın, mahalle bakkallarımız, fırınlarımız kapandı. Yavaş yavaş köylerimiz, ilçelerimiz bütün güncelliğini kaybetti. O zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi 'Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek zorundayız.' Eğer biz bu değişimi yakalayamazsak rekabet etmemiz, ayakta kalmamız zor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa'nın da konuşma yaptığı programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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