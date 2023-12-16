Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı"

        Erzincan Valiliğince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Valiliğince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" başladı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek çalıştayda, tarım ve hayvancılık, kültür turizm ve doğa sporları, sanayi ve teknoloji, sağlık, eğitim, gençlik ve aile, deprem bilinci başlıkları altında ele alınacak.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çalıştayın açılışında, gittiği yerlerde şehrin en önemli sorununun işsizlik olarak anlatıldığını belirterek, "Arkadaşlar bu şehirde işsizlik diye bir problem yok, bu şehirde ve Türkiye’nin çoğu şehrinde iş beğenmeme diye bir problem var." ifadelerini kullandı.

        - "Her işi yaparım"

        Kentte göreve başladığı günlerde, Erzincan Organize Sanayisinde 200 kişiye ihtiyacın olduğu yönünde bilgi geldiğini dile getiren Aydoğan, " 200 kişilik vasıflı eleman için yerel gazetelere ilan verdik. Bize müracaat eden 40 kişi oldu. O zaman bu şehrin işsizlik diye bir problemi yok bu şehirde iş beğenmeme var. 'Sayın valim iş istiyorum.' Ne iş yaparsın? 'Her işi yaparım.' Bakın 2025'ten itibaren dünyada iki trend yükselecek, en niteliklilerin iş bulduğu ve en niteliksizlerin iş bulduğu bir döneme giriyoruz."

        Aydoğdu, çalıştayın amacının, ortak bir heyecan oluşturup şehrin rotasını belirlemek olduğunu söyledi.

        Erzincan'a hizmet için geldiğini başka bir gayesinin de olmadığını anlatan Aydoğdu, geçmişi güçlü olan bu şehrin geleceğe de güçlü olarak devam edeceğini belirtti.

        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da geçmiş yıllarda televizyonların haber bültenlerinin hava durumunda bile şehrin ismini göremezken bugün haftada bir kaç kez Erzincan'la ilgili haberlerin çıktığını ve mutlu olduğunu söyledi.

        Erzincan'da 2019 yılında yapılan "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayın"a da katıldığını ifade eden Aksun, çok verimli bir toplantı olduğunu ve 8 proje üretildiğini belirtti.

        - "Neredeyse tüm doğa sporlarının hepsinin aynı anda yapılabildiği tek şehir olacak"

        Yürümeyen projelerin 2 hafta önce Aydoğdu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu protokolleri yenilediğine işaret eden Aydoğdu, "Bu projeler tamamlandığı zaman Erzincan, inşallah Türkiye'de doğa sporlarının bir numarası olacak. Neredeyse tüm doğa sporlarının hepsinin aynı anda yapılabildiği tek şehir olacak. Onun için Erzincan’ın yaz turizmi de kış turizmine de müthiş bir fayda getirecek." diye konuştu.

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da "Bu hiyerarşik düzeni doğru harekete geçirirsek artık biz balık tutmasını öğrenmiş olacağız." dedi.

        Çalıştaya, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi
        Erzincan'da "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi
        Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ele geçirildi
        Erzincan'da ikametlerde 50 litre sahte içki ele geçirildi
        Depremde 4 gün mahsur kaldığı evinin enkazından kendisini kurtaran ekibi zi...
        Depremde 4 gün mahsur kaldığı evinin enkazından kendisini kurtaran ekibi zi...
        Erzincan'daki Ergan Dağı'nda kayak heyecanı başladı
        Erzincan'daki Ergan Dağı'nda kayak heyecanı başladı
        Erzincan'da yoldan çıkan kamyonetin camından düşen kadın hayatını kaybetti
        Erzincan'da yoldan çıkan kamyonetin camından düşen kadın hayatını kaybetti
        Erzincan'da düştüğü banyoda mahsur kalan kadını ekipler kurtardı
        Erzincan'da düştüğü banyoda mahsur kalan kadını ekipler kurtardı