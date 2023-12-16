Erzincan'da "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı"

Erzincan Valiliğince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek çalıştayda, tarım ve hayvancılık, kültür turizm ve doğa sporları, sanayi ve teknoloji, sağlık, eğitim, gençlik ve aile, deprem bilinci başlıkları altında ele alınacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çalıştayın açılışında, gittiği yerlerde şehrin en önemli sorununun işsizlik olarak anlatıldığını belirterek, "Arkadaşlar bu şehirde işsizlik diye bir problem yok, bu şehirde ve Türkiye’nin çoğu şehrinde iş beğenmeme diye bir problem var." ifadelerini kullandı.

- "Her işi yaparım"

Kentte göreve başladığı günlerde, Erzincan Organize Sanayisinde 200 kişiye ihtiyacın olduğu yönünde bilgi geldiğini dile getiren Aydoğan, " 200 kişilik vasıflı eleman için yerel gazetelere ilan verdik. Bize müracaat eden 40 kişi oldu. O zaman bu şehrin işsizlik diye bir problemi yok bu şehirde iş beğenmeme var. 'Sayın valim iş istiyorum.' Ne iş yaparsın? 'Her işi yaparım.' Bakın 2025'ten itibaren dünyada iki trend yükselecek, en niteliklilerin iş bulduğu ve en niteliksizlerin iş bulduğu bir döneme giriyoruz."

Aydoğdu, çalıştayın amacının, ortak bir heyecan oluşturup şehrin rotasını belirlemek olduğunu söyledi.

Erzincan'a hizmet için geldiğini başka bir gayesinin de olmadığını anlatan Aydoğdu, geçmişi güçlü olan bu şehrin geleceğe de güçlü olarak devam edeceğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da geçmiş yıllarda televizyonların haber bültenlerinin hava durumunda bile şehrin ismini göremezken bugün haftada bir kaç kez Erzincan'la ilgili haberlerin çıktığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Erzincan'da 2019 yılında yapılan "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayın"a da katıldığını ifade eden Aksun, çok verimli bir toplantı olduğunu ve 8 proje üretildiğini belirtti.

- "Neredeyse tüm doğa sporlarının hepsinin aynı anda yapılabildiği tek şehir olacak"

Yürümeyen projelerin 2 hafta önce Aydoğdu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu protokolleri yenilediğine işaret eden Aydoğdu, "Bu projeler tamamlandığı zaman Erzincan, inşallah Türkiye'de doğa sporlarının bir numarası olacak. Neredeyse tüm doğa sporlarının hepsinin aynı anda yapılabildiği tek şehir olacak. Onun için Erzincan’ın yaz turizmi de kış turizmine de müthiş bir fayda getirecek." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da "Bu hiyerarşik düzeni doğru harekete geçirirsek artık biz balık tutmasını öğrenmiş olacağız." dedi.

Çalıştaya, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.