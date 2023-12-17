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        Erzincan'da 9 düzensiz göçmen ve aranan 35 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da polis ekipleri, 9 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:23
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        Erzincan'da 9 düzensiz göçmen ve aranan 35 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da polis ekipleri, 9 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Aralık'ta çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, 25 bin 914 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli ile yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, 191 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

        Uygulamalarda 411 iş yerini kontrol eden polisler, 9 tabanca, 1 av tüfeği, 7 kesici alet, 1 kurusıkı, 348,51 gram esrar, 173 sentetik ecza, 84 gram metamfetamin ve 28 mermi ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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