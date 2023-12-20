Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 11 ayda 366 bin yolcuya hizmet verdi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı yılın 11 ayında 366 bin 69 yolcuya hizmet verdi.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı yılın 11 ayında 366 bin 69 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, kasım ayında iç hatlarda 25 bin 174 yolcu ağırladı.

Kasım ayında 178 uçak iniş kalkış yaparken, havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 198 ton olarak gerçekleşti.

Yılın 11 ayında 366 bin 69 yolcuya hizmet verilen havalimanında, 3 bin 71 ton yük taşındı, 2 bin 786 uçak iniş kalkış yaptı.