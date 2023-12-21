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        Erzincan'da bir evde 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kök kenevir bitkisi ve bir miktar tohumu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:18
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        Erzincan'da bir evde 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kök kenevir bitkisi ve bir miktar tohumu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu ve kenevir yetiştirmede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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