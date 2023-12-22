İstanbul'da gasp olayına karışan zanlı Erzincan'da yakalandı

İstanbul'da silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu zanlı, Erzincan'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendikleri 34 plakalı aracı durdurdu.

Yapılan incelemede, üzerinde Gürcü kimliği bulunduran şahsın, sahte kimlik ve seyahat giriş belgesi taşıdığı, gerçek kimliğinin ise Azerbaycan uyruklu V.V. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.V'nin, İstanbul'da döviz bürosu çalışanının kullandığı aracın takip edilip 6 milyon liranın silah zoruyla gasp edilmesi olayının faili olduğu, ayrıca "silahlı yağma" gibi çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

V.V. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.