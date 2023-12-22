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        İstanbul'da gasp olayına karışan zanlı Erzincan'da yakalandı

        İstanbul'da silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu zanlı, Erzincan'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:24
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        İstanbul'da gasp olayına karışan zanlı Erzincan'da yakalandı
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        İstanbul'da silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu zanlı, Erzincan'da yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendikleri 34 plakalı aracı durdurdu.

        Yapılan incelemede, üzerinde Gürcü kimliği bulunduran şahsın, sahte kimlik ve seyahat giriş belgesi taşıdığı, gerçek kimliğinin ise Azerbaycan uyruklu V.V. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan V.V'nin, İstanbul'da döviz bürosu çalışanının kullandığı aracın takip edilip 6 milyon liranın silah zoruyla gasp edilmesi olayının faili olduğu, ayrıca "silahlı yağma" gibi çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        V.V. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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