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        Erzincan'da sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri görüntülendi

        Erzincan'da Munzur Dağları'nda, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, sürüler halinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:52
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        Erzincan'da sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri görüntülendi
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        Erzincan'da Munzur Dağları'nda, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, sürüler halinde görüntülendi.

        Yaban hayvanı popülasyonunun arttığı Munzur Dağları'nda, nadir görülen çengel boynuzlu dağ ile yaban keçileri, doğasever Meriç Yeter tarafından dronla kayda alındı.

        Dağın karlı zirvesinden aşağı kısımlara inen keçilerin, havadaki drona bakmaları da görüntülerde yer aldı. Kayıtlarda, yörede "Şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerinin kimi zaman dronu fark edince kaçtığı da görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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