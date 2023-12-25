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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:56
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ekipler, 3 iş yeri ve eklentilerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda, 7 bin 820 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 7 elektronik sigara likiti, 1 elektronik sigara, 101 adet 50 gramlık nargile tütünü, 28 paket sigara ile 10,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli U.G, K.A ve M.Y hakkında adil işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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