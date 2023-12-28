Erzincan'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 40 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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