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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:55
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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 40 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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