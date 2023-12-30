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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:58
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması gerekse kabul edilmesi veya bulundurulması, kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesinin önlenmesi çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, R.İ. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 5,87 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği iddia edilen 21 bin 10 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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