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        Erzincan'da, hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:34
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        Erzincan'da, hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda toplam 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve bin 100 lira adli para cezası olan 4 zanlı yakalandı.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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