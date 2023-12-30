Erzincan'da, hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı
Erzincan'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı.
Erzincan'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda toplam 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve bin 100 lira adli para cezası olan 4 zanlı yakalandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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