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        Erzincan Valisi Hamzaoğlu, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:19 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:19
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        Erzincan Valisi Hamzaoğlu, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisindeki polis kontrol ve Mertekli'de bulunan jandarma uygulama noktalarına ziyaret gerçekleştirdi.

        Aydoğdu, emniyet ve jandarma personelinin yeni yıllarını tebrik etti.

        Programda Vali Aydoğdu ile beraberindeki lise ve üniversite öğrencileri tarafından güvenlik güçlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz nöbet tuttuğunu söyledi.

        Güvenlik güçlerinin bazen il merkezinde bazen ise dağlarda görev yaptığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Eğer biz bu topraklarda yaşıyorsak, burayı bir vatan parçası olarak biliyorsak, işte bu sorumluluğu bilmemiz gerek. Bu vatan evden baktığımız gibi görünen bir toprak parçası değil, kanlarla, bedellerle ödenerek bu günlere gelmişiz. Arkadaşlarımız her yerde elleri tetikte sizler rahat uyuyun diye, okula rahat gidin gelin diye burada nöbet tutuyorlar. Siz de büyüdüğünüzde her birinizden özel harekatçı, polis çıkacak inşallah."

        Ziyaretlere, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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