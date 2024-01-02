Erzincan'da yolcu otobüsünde 866 altın sikke ele geçirildi

Erzincan'da bir yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, yolculardan S.D. ve M.T'nin çantasında Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 866 altın sikke ele geçirdi.

Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.

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