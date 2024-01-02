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        Erzincan'da yolcu otobüsünde 866 altın sikke ele geçirildi

        Erzincan'da bir yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:34
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        Erzincan'da yolcu otobüsünde 866 altın sikke ele geçirildi
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        Erzincan'da bir yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, yolculardan S.D. ve M.T'nin çantasında Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 866 altın sikke ele geçirdi.

        Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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