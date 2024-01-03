Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, N.U, E.C. ve B.E'nin bulunduğu takside 4 parça halinde 2,15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin ikametindeki aramada, 16 parça halinde 70,29 gram uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği

        Benzer Haberler

        Erzincan'da tır dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzincan'da tır dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzincan'da yolcu otobüsünde 866 altın sikke ele geçirildi
        Erzincan'da yolcu otobüsünde 866 altın sikke ele geçirildi
        Cumhuriyet'in ilk yıllarından miras Kemah Tren İstasyonu hizmetini sürdürüy...
        Cumhuriyet'in ilk yıllarından miras Kemah Tren İstasyonu hizmetini sürdürüy...
        Erzincan Valisi Hamzaoğlu, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini...
        Erzincan Valisi Hamzaoğlu, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini...
        Erzincan´da gençlerden güvenlik güçlerine tatlı ikramı
        Erzincan´da gençlerden güvenlik güçlerine tatlı ikramı
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis çalışmalarını anlattı
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis çalışmalarını anlattı