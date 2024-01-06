Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iki kuyumcuda sahte altınla dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'dan geldiği belirlenen şüpheli İ.K. ile T.A'yı yakalayarak, kullandıkları araç ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada, 16 sahte bilezik, 1 yarım altın,1 çeyrek altın, 10 bin 360 lira para ele geçirildi.