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        Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:10
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        Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iki kuyumcuda sahte altınla dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, İstanbul'dan geldiği belirlenen şüpheli İ.K. ile T.A'yı yakalayarak, kullandıkları araç ve üzerlerinde arama yaptı.

        Aramada, 16 sahte bilezik, 1 yarım altın,1 çeyrek altın, 10 bin 360 lira para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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