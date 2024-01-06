Erzincan'da gençler yaşlılarla kahvaltı yapıp evlerini temizliyor Erzincan'da çoğunluğu üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, kentte yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek yanlarında getirdikleri malzemelerle kahvaltı yapıp yaşlıların evlerinde temizlik yapıyor.

Erzincan'da çoğunluğu üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, kentte yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek yanlarında getirdikleri malzemelerle kahvaltı yapıp yaşlıların evlerinde temizlik yapıyor.

Kentte faaliyet gösteren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, ziyaret ettikleri yaşlılara yardım ediyor.

Yanlarında götürdükleri malzemelerle sabah ev sahipleriyle kahvaltıda bir araya gelen dernek üyeleri, daha sonra evin temizliğini yapıp, saz ekibiyle birlikte türküler söyleyip hoşça vakit geçiriyor.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Yalnızbağ TOKİ konutlarında, eşi Seher Şengül ile yaşayan ve çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki İbrahim Ethem Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gönüllü Gençler Derneği üyeleri kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Gençlerin kendilerini ziyaret ederek temizliklerini yaptıklarını anlatan Şengül, "Haftada bir defa geliyorlar, biz yaşlıları yalnız bırakmıyorlar. Gönüllerimizi alıyorlar, beraber kahvaltı yapıyoruz. Başkalarını da ziyarete gidiyorlar." dedi.

- "Her zaman söylüyoruz, biz iyiliğe gönüllüyüz"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinden 21 yaşındaki Nidanur Cantürk, "Gönüllü gençler ekibi olarak, haftada bir gün yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz, onların evlerinde kahvaltı programları gerçekleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz, bu duyguları paylaşmak bizim için çok önemli. Evlerinde ihtiyacı olduğunda temizliklerini de yapıyoruz. Bunları yaptığımız için çok mutluyuz. Her zaman söylüyoruz, biz iyiliğe gönüllüyüz." diye konuştu.

Lise öğrencisi Dilara Gezeroğlu da "Erzincan liseli öğrenciler olarak üniversiteli ablalarımızla hafta sonları yaşlıların evlerine geliyoruz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu durumdan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.