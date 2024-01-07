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        Erzincan'da bilgi yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri umreye gidecek

        Erzincan Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünce "Hadislerle O'nu Anlamak" konulu gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:46
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        Erzincan'da bilgi yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri umreye gidecek
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        Erzincan Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünce "Hadislerle O'nu Anlamak" konulu gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programa, Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürü Murat Demir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Müftü Vekili Gökhan Badem, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi ve şiir dinletisi ile devam etti.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, hayatından örnekler verdiği Hazreti Muhammed'in insanlar için bir rehber olduğunu söyledi.

        Aydoğdu, "Peygamber efendimiz yaşamadığı hiçbir şeyi karşısındaki insanlara söylememiştir. O bir model ve rehberdir. Merhamette, şefkatte, iyilikte, mütevazilikte bir modeldir. Onu geçmek mümkün değildir. Biz şunu düşünmeliyiz. Bu yolda ne yapabiliriz? Gücümüz neye yetebiliyor, o hedefte ilerleyeceğiz." dedi.

        Gençlere güvendiğini belirten Aydoğdu, "Sizler, Alem-i İslam'a bayraktarlık yapan necip Türk milletinin kahraman evlatlarısınız. İnşallah bu coğrafyada al bayrağımızın altında yetişen gençlerimiz dini değerlerini de milli değerlerini de en güzel şekilde öğrenerek tüm dünyaya rol model olacaktır. Yarışmaya katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Biz sizlerle birlikte güzeliz, sizinle birlikte Erzincan'da çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

        Yapılan konuşmaların ardından program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

        Yarışmada, birinci olan 6 kişi umreye götürülecek. İkinci olan 6 kişiye 12'şer bin lira ve üçüncü olan 6 kişiye de 6'şar bin lira burs ödülü verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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