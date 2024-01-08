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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:58
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda takibe aldıkları E.Y. ve Y.E.Ç'yi durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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