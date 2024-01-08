Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda takibe aldıkları E.Y. ve Y.E.Ç'yi durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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