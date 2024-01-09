Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Erzincan'da iş yerinden para ve malzeme çalan kişi tutuklandı.
Erzincan'da iş yerinden para ve malzeme çalan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir iş yerinin arka camından girilerek kasada bulunan 2 bin 200 lira ile bazı eşyaların çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Saha çalışması yapan ve yakın çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi T.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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