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        Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

        Erzincan'da iş yerinden para ve malzeme çalan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:54
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        Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
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        Erzincan'da iş yerinden para ve malzeme çalan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir iş yerinin arka camından girilerek kasada bulunan 2 bin 200 lira ile bazı eşyaların çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Saha çalışması yapan ve yakın çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi T.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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