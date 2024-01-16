Erzincan Valiliği YKS'ye girecek öğrencilerin ücretlerini karşılayacak

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanacağını bildirdi.

Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden gelen talep üzerine YKS sınav ücretlerinin Valilik tarafından karşılanacağını duyurdu.

Aydoğdu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimiz, sizin için güzel bir haberimiz var. Erzincan'da YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin TYT ve AYT sınav ücretlerini Valiliğimiz üstleniyor. Bu adım, sizin eğitim yolculuğunuzda bize düşen küçük ama önemli bir katkı. Sizler, sadece hayallerinize ve ideallerinize odaklanın. Çünkü biz, gençlerimizin bugünlerine, yarınlarına inanıyor, onların her adımında yanlarında olmayı en değerli vecibelerden biri görüyoruz. Hayırlı olsun."

Paylaşımda, öğrencilerin destek talebi üzerine Vali Aydoğdu, "Ne demek siz yeter ki ders çalışın. Hallederiz onu, siz sadece ders çalışın. Gerisini biz hallederiz. Hadi hayırlı olsun YKS'yi de hallettik. Anlaştık ama siz de ders çalışmaya söz verdiniz." dedi.