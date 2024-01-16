Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde "zorla fuhuş yaptırmak" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadını kurtaran ekipler, şüpheli A.S, İ.E. ve S.O'yu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.