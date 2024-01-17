Erzincan'da düzenlenen Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Alp disiplini eleme yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda 30 ilden 524 sporcu ter döktü.

12, 14, 16 ve 18 yaş ile büyükler eleme yarışlarına katılan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için büyük Türk bayrağı açıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

Törende sporculara seslenen Vali Aydoğdu, "Kardeşliğin şehri, dostluğun şehri, medeniyetin en güzel şehirlerinden bir tanesi Erzincan'a hoş geldiniz. Erzincan olarak sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Çocuklarımızın burada yarışması bizim için bir gurur vesilesi, akademik başarının yanında sportif faaliyetlerin de çok çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Sizi Erzincan'a bir daha bir daha bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

- 12 yaş kızlar

1- Nil Şakayıkcı

2- Cansu İkra Akçay

3- Umay İnan

- 12 yaş erkekler

1- Kaan Kalafatoğlu

2- Ubeyde Hanifi Turan

3- Ali Kösereisoğlu

- 14 yaş kızlar

1- Sümeyye Dilik

2- Zilan Giyen

3- Çağla Şarman

- 14 yaş erkekler

1- Kemal Kaya Han

2- Emir Kağan Bülbül

3- Şenol Demirtaş

- 16 yaş kızlar

1- Beritan Paycu

2- Naz İrem Nuhoğlu

3- Evin Aleyna Koç

- 16 yaş erkekler

1- Furkan Dabakoğlu

2- İzzet Erdem Diker

3- Kemal Marangozoğlu

- 18 yaş kızlar

1- Huleyfe Çiftçi

2- Defne Karakoç

3- Hiranur Koçyiğit

- 18 yaş erkekler

1- Yağız Yıldırım

2- Emin Bişer

3- Görken Keysan

- Büyük kadınlar

1- Fatma Melike Şekerci

2- Mina Kılıç

3- İlayda Özgeç

- Büyük erkekler

1- Mustafa Orhan

2- Hamit Caner Kullukçu

3- Baran İlyas

Yarışların ikinci gününde dereceye giren sporcular ise şunlar:

- 12 yaş kızlar

1- Cansu İkra Akçay

2- Şengül Nisa İpek

3- Irmak Demir

- 12 yaş erkekler

1- Kaan Kalafatoğlu

2- Kuzey Alaz Özerden

3- Kerem Karaçor

- 14 yaş kızlar

1- Sümeyye Dilik

2- Ecrin Melek Soysal

3- Şehriban Gül Kuyucu

- 14 yaş erkekler

1- Muhammed Yusuf Genç

2- Yaman Taşdemir

3- Kemal Kayahan

- 16 yaş kızlar

1- Hatice Ateş

2- Bengü Su Yağmur

3- İlayda Kaya

- 16 yaş erkekler

1- Yiğit Eren Kurt

2- Ege Eren Salman

3- Mücahit Fuat Korkmaz

- 18 yaş kızlar

1- Huleyfe Çiftçi

2- Defne Baydar

3- Defne Karakoç

- 18 yaş erkekler

1- İbrahim Saygın Kalkan

2- Emin Ali Şayakcı

3- Berat Bostanca

- Büyük kadınlar

1- Rana Özmel

2- Havva Nur Kuyucu

3- Hilal Çelik

- Büyük erkekler

1- Emir Görkem Hırlı

2- Baran İlyas

3- Hamit Caner Kullukçu