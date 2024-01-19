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        Erzincan'da düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da araçta taşıdıkları düzensiz göçmenlerle yakalanan 1'i Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:45
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        Erzincan'da düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da araçta taşıdıkları düzensiz göçmenlerle yakalanan 1'i Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Erzincan-Erzurum kara yolunda durumundan şüphelenilen Y.E. idaresindeki aracı durdurdu.

        Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.

        Polisler, sürücü Y.E. ile ülkede yasal olarak kalma hakkı bulunan Afganistan uyruklu S.H.H'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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