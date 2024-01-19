Erzincan'da karne alan öğrenciler, kanser hastası okul müdürleri için video klip hazırladı Erzincan'da Ulalar 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, şehir dışında kanser tedavisi gören okul müdürlerine moral vermek için karneleriyle video klip hazırladı.

Erzincan'da Ulalar 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, şehir dışında kanser tedavisi gören okul müdürlerine moral vermek için karneleriyle video klip hazırladı.

Karnelerini alan öğrenciler, bir süredir Kocaeli'de kanser tedavisi gören okul müdürü 62 yaşındaki Yücel Kılıç'a moral vermek amacıyla kamera karşısına geçti.

Sınıflarında ellerinde karneleriyle "Müdürüm geçmiş olsun, sizi çok özledik.", "Sizi çok seviyoruz." mesajlarını ileten öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde boyayla yazdıkları "Sizi çok özledik" yazısı etrafında kalp şeklini oluşturdu.

Öğrenciler, hazırladıkları klibi sosyal medya hesaplarından paylaşıp, okul müdürlerine kanserle savaşında destek oldu.