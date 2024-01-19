Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da karne alan öğrenciler, kanser hastası okul müdürleri için video klip hazırladı

        Erzincan'da Ulalar 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, şehir dışında kanser tedavisi gören okul müdürlerine moral vermek için karneleriyle video klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da karne alan öğrenciler, kanser hastası okul müdürleri için video klip hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da Ulalar 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, şehir dışında kanser tedavisi gören okul müdürlerine moral vermek için karneleriyle video klip hazırladı.

        Karnelerini alan öğrenciler, bir süredir Kocaeli'de kanser tedavisi gören okul müdürü 62 yaşındaki Yücel Kılıç'a moral vermek amacıyla kamera karşısına geçti.

        Sınıflarında ellerinde karneleriyle "Müdürüm geçmiş olsun, sizi çok özledik.", "Sizi çok seviyoruz." mesajlarını ileten öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde boyayla yazdıkları "Sizi çok özledik" yazısı etrafında kalp şeklini oluşturdu.

        Öğrenciler, hazırladıkları klibi sosyal medya hesaplarından paylaşıp, okul müdürlerine kanserle savaşında destek oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        ABD uçağında yeni panik!
        ABD uçağında yeni panik!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Erzincan'da düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı
        24Erzincanspor'a coşkulu karşılama
        24Erzincanspor'a coşkulu karşılama
        Erzincan'da düzenlenen Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
        Erzincan'da düzenlenen Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
        Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
        Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı