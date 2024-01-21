Erzincanlılar "dört büyükler"den birini modern statlarında ağırlamak istiyor

KEMAL ÖZDEMİR - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yukatel Adana Demirspor'u eleyerek son 16 tura kalan Anagold 24Erzincanspor, "dört büyükler"den biriyle eşleşmek istiyor.

Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 7-6 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Alınan galibiyetin ardından kentte sevinç gösterileriyle karşılanan kırmızı-siyahlı ekip, kısa zamanda sosyal medyada en çok konuşulan takımlar arasında yer aldı. Taraftarın tam desteğini alan kırmızı-siyahlılar, başarı grafiğini sürdürmek istiyor.

Hem takımdaki yönetici ve futbolcular hem de Erzincanlı sporseverler, Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen, alttan ısıtma sistemi ile yağmur ve kar yağışından etkilenmeden müsabakaların devam edebileceği UEFA standartlarındaki modern statta, "dört büyükler"den birini ağırlamak istiyor.

- "İnanmak başarmanın yarısıdır"

Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, AA muhabirine, tur atlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kupa maçına iyi hazırlandıklarını ve takım olarak galibiyete inanarak Adanademirspor maçına çıktıklarını dile getiren Akyürek, şöyle konuştu:

"Biz İnegöl maçından sonra bir moral bozukluğu yaşadık. Maçta zeminin bozukluğu ve yaşanan birtakım olumsuzluklar tabii ki skora da yansıdı. Bu maçın tüm olumsuzluklarını unutup kupa maçına odaklandık. Çocuklarımız Adanademirspor gibi bir Süper Lig takımını yenebileceklerine inanmışlardı. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnandığımız için biz orada inancımızı gerçekleştirdik."

Akyürek, son 16 tura yükselen takımların pazartesi kura çekeceğini belirterek, "İnşallah o kurada dört büyüklerden biriyle eşleşirsek onu da sahamızda ağırlamaktan onur duyacağız ve keyif alacağız. Şehrimiz, stadımızla ve her şeyimizle dört büyükleri ağırlamaya hazır." dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük takımları daha önce kentte misafir ettiklerini hatırlatan Akyürek, kurada daha önce hiç ağırlamadıkları Fenerbahçe ile eşleşmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.

- Dört büyüklerden biriyle Erzincan'da oynamak istiyorlar

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan da Adanademirspor galibiyetiyle iyi bir atmosfer yakaladıklarına işaret ederek, "Aldığımız bu galibiyeti Erzincanlılara hediye ettik. Bildiğiniz gibi son 16'ya kaldık. Pazartesi günü kura çekimi var. Umut ediyorum ki dört büyükten biri çıkar ve inşallah yine kurada maçın oynanacağı yer Erzincan olur." diye konuştu.

Taraftar Recep Çetin ise Adanademirspor galibiyeti ile büyük bir heyecan yaşadıklarını vurgulayarak, "Süper Lig takımlarından Adanademirspor gibi bir takımı eleyerek ilk 16'ya kalmak insanlarımızda ve sosyal medyada büyük bir heyecan oluşturdu. Çok büyük bir ses getirdi. Ama şu anda daha da büyük bir heyecan var. Pazartesi günü kura çekimi olacak ve dört büyük takımdan birinin Erzincan'a gelme ihtimali var. İnşallah dört takımdan biri gelir ve Erzincan'da ağırlarız." ifadelerini kullandı.

Hakan Azar da dört büyük takımın heyecanını kentte sürekli yaşamak istediklerini belirterek, "Bu dört büyük takımdan hangisi gelirse gelsin başımızın üzerinde yerleri var. İnşallah onları burada yenip göndereceğiz." dedi.

Arda Yıldız ise eşleşme halinde Erzincan'a gelecek dört büyükten birinin olduğu maçı izlemekten büyük keyif alacaklarını anlattı.

Kübra Cengiz de Erzincan'ın son yıllarda spor alanında büyük mesafeler katettiğini belirterek, "Erzincan her geçen gün kendini geliştiriyor. Gerek Ergan Dağı Kayak Merkezi, gerekse yamaç paraşütü aktiviteleri olsun kenti ileriye taşıyor. Yeni inşa edilen stadyumumuzda dört büyük takımdan birini burada ağırlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.