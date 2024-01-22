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        Erzincan'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu kapsülleri bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı

        Erzincan'da midesi ve bağırsağındaki uyuşturucu kapsülleriyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:35
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        Erzincan'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu kapsülleri bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da midesi ve bağırsağındaki uyuşturucu kapsülleriyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapanlara yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tomografi çekimlerinde şüphelinin midesi ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

        Tıbbi müdahaleyle A.H'nin midesinden kapsüller halinde 977,60 gram uyuşturucu ile 25 sentetik ecza maddesi çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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