–Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Soner K. idaresindeki 38 LB 120 plakalı otomobil, yeni çevre yolu Cezaevi Kavşağı'nda Mustafa U'nun kullandığı 24 DT 111 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazda sürücülerin de aralarında bulunduğu yarlı 3 kişi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa U’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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