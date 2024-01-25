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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:45
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda H.K'nin evinde yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi.

        Ekiplerin yaptığı ayrıntılı araştırmada H.K'nin uyuşturucu sattığı iddia edilen A.D, C.A. ile B.T'nin adreslerinde 44,67 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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