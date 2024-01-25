Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Bu kapsamda H.K'nin evinde yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi.
Ekiplerin yaptığı ayrıntılı araştırmada H.K'nin uyuşturucu sattığı iddia edilen A.D, C.A. ile B.T'nin adreslerinde 44,67 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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