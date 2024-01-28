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        Erzincan'da Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

        Erzincan'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:13
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        Erzincan'da Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu
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        Erzincan'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu.

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, ziyaretçilerini cezbediyor.

        Şelale, kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan buz sarkıtları, yazın ise serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ayrı güzellik oluşturuyor.

        Son yağışlarla karla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler, şelalede kısmen oluşan buz sarkıtları arasında eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

        Ziyaretçilerden Orhan Coşkun, Kahramanmaraş’tan akrabaları ile birlikte Girlevik Şelalesi’ni ziyarete geldiklerini söyledi.

        Girlevik Şelalesi’nin gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

        "Özellikle şelalede akan suyun sesi bile insana çok huzur veriyor. Gelen misafirlerimizin en çok gezmek istedikleri yer burası. Buranın bu kadar güzel olmasının sebebi ise tamamen doğal olması ve yapılaşmanın olmaması. Ben herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."

        Mehmet Coşkun ise Girlevik Şelalesi’nin korunması ve bakımının yapılması gerektiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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