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        Erzincan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:29
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        Erzincan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 111 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 1 tabanca, 39 tabanca fişeği ve 1 tarihi obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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