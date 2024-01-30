Erzincan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 111 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 1 tabanca, 39 tabanca fişeği ve 1 tarihi obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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