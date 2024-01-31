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        Erzincan Valisi Aydoğdu ortamından etkilendiği çay ocağına kitaplık yaptırdı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir ziyaretinde oyun oynanmaması ve dostça sohbetlerin yapılması nedeniyle etkilendiği çay ocağına kitaplık yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:51
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        Erzincan Valisi Aydoğdu ortamından etkilendiği çay ocağına kitaplık yaptırdı
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir ziyaretinde oyun oynanmaması ve dostça sohbetlerin yapılması nedeniyle etkilendiği çay ocağına kitaplık yaptırdı.

        Daha önce ziyaret ettiği bir çay ocağındaki müşterilerin genellikle eski dostlardan oluştuğunu öğrenen Vali Aydoğdu, buradaki sıcak sohbet ortamından etkilendi.

        Dostça sohbetlerin yapıldığı çay ocağına kitaplık kazandıran Aydoğdu, Yavuz Selim Mahalle'sindeki işletmeye gidip "kitap köşesi"nin açılışını yaptı.

        Ziyarette Aydoğdu'ya, sobada pişirilen patates ile yöreye ait tescilli Erzincan kesme kadayıfı ikram edildi.

        Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, çay ocağında oyun oynanmamasının ve dostça sohbetler yapılmasının kendisini etkilediğini söyledi.

        Müşterilerin de uzun yıllardır dost olan kişilerden oluştuğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "'Bu masada oturan arkadaşlar en az 10 yıllık dost' dediler. Hakikaten burası maneviyatı yüksek bir mekandı, imamımız da buradaydı. Burada bir aile ortamı var. Burası bize yeni bir ufuk açtı. Biz inşallah buna benzer mekanlarda ayda bir sohbet toplantısı yapacağız. Konu belirleyeceğiz, üniversitemizden profesörler, doçentler, müftümüzü getireceğiz ya da arkadaşlarımız bir anket yapacak, 'Bu ay burada neyin sohbetini yapalım' diye, o konuğumuzu duyuracağız. Ben dahil olmak üzere arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz, arkadaşımızı dinleyip ona sorular soracağız. Buraları aynı zamanda bir ilim yuvasına dönüştürmek için gayret sarf edeceğiz."

        Bazı meslek gruplarında çalıştırılacak eleman bulunamadığını belirten Aydoğdu, "Biz diş teknisyeni, ekskavatör operatörü bulamıyoruz. Gelsin yarın başlatalım. Elektrik teknikeri, kaynakçı, lokantada çırak bulamıyoruz. Eğer böyle giderse, siz de bunu tarihe bir not düşün, 5 yıl sonra tıraş olacak berber bulamayacaksınız. Beraber, birlikte üretim yapmak zorundayız, Erzincan üretim yapmak zorunda. Üretimin olmadığı yerde mutluluk olmaz. İnsan bir yerde mutlu ve huzurluysa oradan göç etmez." dedi.

        Vali Aydoğdu, nisan ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir deneme yapacaklarını dile getirerek, "Şanlıurfa'da 30 bin kişi aynı anda kitap okuma yapmış, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Şimdiden duyan duymayanlara söylesin. 'Erzincan’da biz bunu 50 bin kişiyle yapacağız, Guinness Rekorlar Kitabı'nı altüst edeceğiz' dedim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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