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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:04
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

        Operasyon kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında takibe alınan aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 766,65 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.D, O.S, S.K, F.G. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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