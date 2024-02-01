Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında takibe alınan aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 766,65 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D, O.S, S.K, F.G. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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