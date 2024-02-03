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        Erzincan'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 326 kişiyi yakaladı

        Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:33
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        Erzincan'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 326 kişiyi yakaladı
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        Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve bağlı birlikler, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, geçen ay kentte yapılan kontrol ve denetimlerde "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" eden ve asayiş ile kaçakçılık olaylarıyla bağlantılı 326 kişiyi yakaladı.

        Haklarında adli ve idari işlem yapılan bu kişilerden, toplam 59 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 25 hükümlü, Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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