Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda şüpheli S.K ve M.Ç'yi yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 40 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

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