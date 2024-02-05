Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüpheli S.K ve M.Ç'yi yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 40 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.