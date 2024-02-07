Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Ekiplerin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan aramada 55 kilo 428 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri ortak çalışma başlattı.

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