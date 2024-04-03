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        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzincan'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:18
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        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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