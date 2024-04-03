Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

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