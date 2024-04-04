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        Erzincan'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi

        Erzincan'da ehliyet sınavında vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:01
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        Erzincan'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi
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        Erzincan'da ehliyet sınavında vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzincan Lisesi e-Sınav Merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına giriş sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

        Ekipler, şüpheli E.N.İ. ve C.İ'nin yapılan üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, sim kartlı kablosuz ağ cihazı, kulak içi ses cihazı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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