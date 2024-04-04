Erzincan'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi

Ekipler, şüpheli E.N.İ. ve C.İ'nin yapılan üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, sim kartlı kablosuz ağ cihazı, kulak içi ses cihazı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzincan Lisesi e-Sınav Merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına giriş sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

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