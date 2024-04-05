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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 05:05 Güncelleme: 05.04.2024 - 05:05
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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        M.Z’nin (59) kullandığı 65 AAY 360 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kalkancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü ile A.Z. (35), M.Z. (27), S.Z. (59), Ü.G.Z (9), B.Z. (7) ve İ.Z’yi (1) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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