Erzincan'da valiliğin turizm için geliştirdiği uygulama 4 ayda 198 bin kullanıcıya rehberlik yaptı

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da valiliğin kentin sosyal, kültürel ve tarihi özelliklerinin yanı sıra doğa sporları, sportif aktiviteler ve proje tanıtımları için geliştirdiği "Rota Erzincan" uygulaması, 4 ayda 198 bin kullanıcıya rehberlik yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla AR-GE Proje birimindeki 10 kişilik öğretmen ekip tarafından geçen yıl kasım ayında tasarlanmaya başlanan "Rota Erzincan" uygulaması, ocakta tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Kentteki müzeler, lezzet durakları, sinemalar, spor, arkeolojik ve piknik alanları, parklar, kütüphaneler, camiler, türbeler, kale ve köprülerin konumları, bilgi ve görsellerin yer aldığı uygulama, şehre gelen misafirlerin gezebilecekleri rotalar konusunda rehberlik yapıyor.

İldeki gezi yerlerinin özelliklerinin yanı sıra Ergan Dağı Kayak Merkezi hakkında da kar kalınlığı, sıcaklık, rüzgar durumu gibi anlık verileri uygulamadan öğrenen kullanıcılar, şehirdeki etkinlikler ve vizyondaki filmlerle ilgili de bilgi edinebiliyor. Kullanıcılara Erzincan'ın turizm alanlarını ve önemli noktalarını sesli, görsel içeriklerle detaylı şekilde inceleme imkanı veren uygulamayla şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor. Ayrıca uygulamadaki "Gurbetteki Ailem Projesi" ile de kentte ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin, ramazana Erzincanlıların evleri ile iftar sofralarında misafir edilmeleri sağlandı.

- İlk günlerinde en çok indirilen uygulamaların arasında yer aldı Android ile iCloud mağazalarında kullanıma sunulan uygulama, ilk günlerinde en çok indirilenler arasında yer aldı ve 4 ayda 198 bin kullanıcıya rehberlik yaptı. Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, "Rota Erzincan" uygulamasının kentin kültür ve yaşam portalı olduğunu söyledi. Uygulamanın Erzincan Valiliği AR-GE Birimi'ndeki öğretmenler tarafından yazıldığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu: "Bu uygulamanın en dikkati çeken özelliği, 'Rota oluştur' bölümdür. Ziyaretçiler, ilimize geldiklerinde kendi rotalarını oluşturarak harita üzerinden planlama yapabiliyor ve istedikleri yere gidebiliyor. Bunun yanı sıra bu rotayı oluştururken doğa, macera, çocuk, spor, kültür, inanç gibi hazır rotaları da takip edebilmektedirler. Yine uygulamada var olan Ergan Dağı’ndaki kamera sistemlerine girerek kayak merkezindeki mevcut durumu anlık gözlemleyebiliyorlar. Uygulama yeni olmasına rağmen 4 ay gibi kısa bir sürede 198 bin kişi tarafından indirilip kullanılmıştır."

Aydoğdu, uygulamayla farklı projeleri de hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu uygulama ile 'Gurbetteki Ailem' diye bir proje yaptık. Projenin amacı şuydu: Erzincan’da üniversite okuyan öğrenciler ile Erzincan'ımızın insanını buluşturmak ve kültür aktarımını sağlamaktı. Proje kapsamında bütün müracaatları, 'Rota Erzincan' üzerinden aldık. Bu sayede 3 bin 500 civarında müracaat aldık. Ramazan ayında öğrencilerimize iftar verdik. İftar için 7 bin 500 kişi uygulama üzerinden müracaat etti. Yine kültürel etkinliklerimiz var. Konserlerimiz, yazarlarımız ve şehir dışı turlarımız için de 'Rota Erzincan' üzerinden 25 bin müracaat aldık." diye konuştu.

- "15 ülkede yaşayan kullanıcılar, uygulamayı indirerek kullanmaya başladı" Vali Aydoğdu, farklı ülkelerden birçok insanın da uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. "Aktif kullanıcı sayımız şu anda 10 bin üzerinde yani 10 bin kişi her gün bu uygulamayı kullanıyor." diyen Aydoğdu, şöyle konuştu: "Yurt dışından Amerika, Almanya ve Norveç gibi ülkeler başta olmak üzere 15 ülkede yaşayan kullanıcılar, bizim bu uygulamayı indirerek kullanmaya başladılar. Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırıyor. 'Rota Erzincan', gerçekten kendi imkanlarımızla yaptığımız çok güzel bir uygulama. Erzincan’da yapılan tüm etkinlikleri bu uygulama üzerinden takip etme imkanı sunduğumuz gibi Erzincan’ın tanıtımı için de önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için bu uygulamayı geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Ufuk Akargöl de uygulama sayesinde ramazanda Erzincanlı ailelerle iftar yapma imkanı bulduklarını söyledi. Uygulamanın kullanım kolaylığına işaret eden Akargöl, "Uygulamanın içinde kentin gezilip görülüp gelebilecek yerleri basit şekilde anlatılmış ve konumları da gösterilmiş. Erzincan’ın yöresel yiyeceklerine de uygulama içinden ulaşabiliyoruz. Yine eğlence ve konaklama yerleri uygulamaya girilerek basit şekilde bulunabiliyor. Tek tuşla tek seferde bulabiliyoruz bunları. Keşke bu uygulamanın benzeri bütün şehirlerde olsa. Rota Erzincan, içeriği geniş, çok güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.