Aydınlatması tamamlanan Kemah Kalesi, yeni yüzüyle turizme kazandırıldı

KEMAL ÖZDEMİR - ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da 8 bin metrekare alana sahip 80 metre yüksekliğindeki tarihi Kemah Kalesi ışıklandırılıp yeni yüzüyle turizme kazandırıldı.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesinde hakim bir tepede kurulan Kemah Kalesi bölgesinde 13 yıl önce Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinesinde kazı yapıldı.

Bu çalışmalarda, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği Bey Camisi ve bin yıllık Türk mahallesindeki yapıların yanı sıra Tanasur Deresi bölgesindeki su tünelleri, seramiklerle el yazmaları bulundu.

- "12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılmış"

Yaklaşık 8 bin metrekareyi kaplayan ve 80 metre yüksekliğe sahip kale, gece görüntüsüyle de turistleri bekliyor.

Kazıda rastlanılan ve ibadete açılan Bey Camisi başta olmak üzere bölgedeki birçok tarihi eser aslına uygun şekilde restore edildi.

Kemah Kalesi'nin Anadolu arkeolojisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayam, "Kazılarda ortaya çıkan buluntularda, kalenin 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirlenmiştir." dedi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde 17. yüzyılda Kemah Kalesi'nde 600 civarında konutun, 5 caminin, 8 mescidin, su yolunun ve hamamın bulunduğundan bahsettiğini aktaran Bayam, kazı çalışmalarında, kale yolu ve muhafız odaları, Bey Camii, saray hamamı, kutsal alanla kaleden Tanasur Çayı'na kadar uzanan Anadolu'nun en uzun tünellerinden biri olan su tünelleri (350 metre) kalıntılarına da rastlanıldığını dile getirdi.