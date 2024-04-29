Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Erzincan-Sivas çevre yolu üzerinde yapılan şok uygulamada, L.I ve T.A’nın bulunduğu araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü kaya parçası ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik ortak çalışma yapıldı.

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