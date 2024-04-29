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        Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:15
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        Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik ortak çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Erzincan-Sivas çevre yolu üzerinde yapılan şok uygulamada, L.I ve T.A’nın bulunduğu araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü kaya parçası ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli L.I ve T.A'nın adli işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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