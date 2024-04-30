Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yaylım köyü kırsalında kuzeni Gökhan Doğan ile birlikte mantar toplamaya giden Feyaz Doğan (27), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Kuzeni Gökhan Doğan’ın yardımı ile ayının saldırısından kurtulan Feyaz Doğan kafasından, kolundan ve bacağından yaralandı.

        Feyaz Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Feyaz Doğan’ı önce Tercan Devlet Hastanesine, ardından da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Doğan, AA muhabirine, insanların doğada dolaşırken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Saldırı sonrası yaralı bir şekilde 2-3 kilometre yol yürüdük. Telefonun çektiği yerden 112’yi arayarak yardım istedik. Ambulans biz bulunduğumuz yerden kısa sürede alarak hastaneye getirdi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Aydınlatması tamamlanan Kemah Kalesi, yeni yüzüyle turizme kazandırıldı
        Aydınlatması tamamlanan Kemah Kalesi, yeni yüzüyle turizme kazandırıldı
        Takım elbise, kravat ve papyonla snowboard
        Takım elbise, kravat ve papyonla snowboard
        Erzincan'da valiliğin turizm için geliştirdiği uygulama 4 ayda 198 bin kull...
        Erzincan'da valiliğin turizm için geliştirdiği uygulama 4 ayda 198 bin kull...
        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem