Erzincan'da mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Doğan, AA muhabirine, insanların doğada dolaşırken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Saldırı sonrası yaralı bir şekilde 2-3 kilometre yol yürüdük. Telefonun çektiği yerden 112’yi arayarak yardım istedik. Ambulans biz bulunduğumuz yerden kısa sürede alarak hastaneye getirdi." dedi.

Kuzeni Gökhan Doğan’ın yardımı ile ayının saldırısından kurtulan Feyaz Doğan kafasından, kolundan ve bacağından yaralandı.

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