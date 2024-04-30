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        Erzincan'da Karasu Nehri'ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu

        Erzincan'da kontrolden çıkarak Karasu Nehri'ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:41
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        Erzincan'da Karasu Nehri'ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu
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        Erzincan'da kontrolden çıkarak Karasu Nehri’ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu.

        A.Ç’nin kullandığı 31 AJD 765 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah kara yolu Söğütözü köyü yakınlarında Karasu Nehri’ne devrildi.

        Otomobilden kendi çabasıyla çıkan araç sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.

        Otomobil ise bahar yağışları ile debisi artan nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kaybolan otomobili nehir kıyısında aramaya devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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