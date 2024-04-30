Erzincan'da Karasu Nehri'ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu
Erzincan'da kontrolden çıkarak Karasu Nehri'ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu.
Erzincan'da kontrolden çıkarak Karasu Nehri’ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu.
A.Ç’nin kullandığı 31 AJD 765 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah kara yolu Söğütözü köyü yakınlarında Karasu Nehri’ne devrildi.
Otomobilden kendi çabasıyla çıkan araç sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.
Otomobil ise bahar yağışları ile debisi artan nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaybolan otomobili nehir kıyısında aramaya devam etti.
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