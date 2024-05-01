Erzincan'da yeni yatırımlarla sera varlığı 1000 dönümü aşacak

KEMAL ÖZDEMİR - Jeotermal kaynakları, verimli toprakları, ve mikroklima özelliği ile seracılıkta her geçen gün yatırımcıların ilgisini çeken Erzincan'da, yeni yatırımlarla sera varlığı 1000 dönümün üzerine çıkacak.

Kentte son yıllarda Valilik, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle 600 dönüm üzerinde kurulan seralarda 200 işletmeci üretim yapıyor.

Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla kentte yeni sera kurulması için 525 dönümlük alan belirlendi. Altyapılarının İl Özel İdaresi ile belediye tarafından yapılacağı alan, 10-15 dönümlük parseller halinde ihaleye çıkarılıp, yatırımcılara tahsis edilecek.

"Erzincan'ın toprakları hem normal tarım hem de sera için çok uygun. Şimdiye kadar Erzincan'da oluşturulan sera alanı 600 dönüm. Bizler boş arazileri ekmek ve sera alanı olarak kullanabilmek için arkadaşlarımızla çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. STK'ler, çiftçiler ve devlet tarafı bir araya gelerek 'bu sera alanlarımızı nasıl çoğaltabiliriz, vatandaşımızın hizmetine nasıl sunabiliriz' diye 4 aydır hummalı bir çalışma var. Bunun sonucunda 525 dönüm yeni bir sera alanı oluşturduk."

Aydoğdu, kentin iklim koşulları ve gün ışığı nedeniyle kısa zamanda bölgenin sera üstü olacağını belirterek, "Eğer biz bu yıl ve gelecek yıl sera alanlarını verimli bir şekilde kullanır üretim yaparsak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok sera alanı olan il Erzincan olacak. Bizim buradaki amacımız üretim yapmak. Bunun için arkadaşlarımızla tarım alanlarını verimli kullanabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Üretim yaparsak bunun sonucunda bir istihdam oluşur. İstihdamın da oluştuğu yerde de gençlerimiz ve insanlarımız göç edip gitmez." dedi.