Erzincan'da üniversite öğrencileri, manevi rehberlerle Girlevik Şelalesi çevresini temizledi

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğündeki manevi rehberler, üniversite öğrencileri ile turistik ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği yaptı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Piri Sami Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencilerine manevi rehberlik yapan Mehmet Kurtaran ile Enfal Baytekin, öğrencilerle Girlevik Şelalesi ve Atatürk Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gönüllü grup, doğal güzelliğe sahip turistik bölgeyi atıklardan arındırdıktan sonra piknik de yaptı.