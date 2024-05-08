Erzincan'da bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, bir bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

İlçedeki TOKİ konutlarına gelen bozayı yavrusu, evlerin bahçelerinde gezinip duvarlara tırmandı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Ayıyı fark eden konutlardaki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, ayıyı bir süre takibe aldı. Ekipler ile ayı yavrusu arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.